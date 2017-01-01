КРФК предположительно примет решение по плану ликвидации «ABLV Bank» до конца апреля

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) решение по плану самоликвидации «ABLV Bank» может принять до конца апреля, а не до начала апреля, как первоначально предполагалось, сообщила руководитель отдела коммуникаций комиссии Иева Уплея.

Для рассмотрения плана потребовалась дополнительная информация, поэтому 30-дневный срок сдвинулся. «Следовательно, о 4 апреля как о сроке объявления решения КРФК говорить нельзя», - сказала Уплея.

КРФК сейчас проверяет, получены ли от банка все необходимые документы и информация.

«ABLV Bank» подал план самоликвидации 5 марта.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.