10 причин, почему работодатели в Латвии не указывают в объявлении размер зарплаты

«Заработная плата конкурентоспособная, стабильная, соответствующая рыночным условиям» - такую фразу вместо конкретных цифр можно встретить в большинстве объявлений о найме работников. И это - особенность латвийского рынка труда. Например, в США и Великобритании работодатель обязательно указывает хотя бы диапазон зарплаты, чтобы работник сразу мог ориентироваться, стоит ли ему претендовать на конкретную позицию. Почему же так происходит? Портал yourmove.lv рассказал о 10 главных причинах, побуждающих работодателей в Латвии скрывать размер зарплаты.

1) На предприятии нет четкой и прозрачной системы вознаграждений за труд.

В основном этим «грешат» малые и средние компании, которые сами толком не знают, сколько они готовы платить специалисту, занимающему конкретную должность. В основном они ориентируются на цифры, которые платят их конкуренты за примерно такие же позиции. Отсутствие системного подхода к политике в зарплатах создает внутренние конфликты в коллективе.

2) Тема «денег» - это табу в латвийской культуре

Традиция не говорить о деньгах для Латвии очень актуальна. Никому не придет в голову спросить коллегу о том, сколько он получает. Это заставляет работодателя скрывать размер зарплат - ну не принято же об этом говорить! К тому же люди воспринимают все в личном аспекте: если я вдруг узнаю, что моя зарплата меньше, чем у коллеги на точно такой же должности, то я сильно обижусь. Но при этом мне и в голову не придет, что коллега с большей зарплатой смог договориться с работодателем о более высокой зарплате. Мы по-прежнему не умеем торговаться за свою зарплату, как это умеют делать американцы.

3) У нас до сих пор платят зарплаты в конвертах

Несмотря на то, что 90-е остались далеко в прошлом, зарплаты в конвертах никуда не исчезли. Если компания платит зарплату в конвертах, то указывать в объявлении настоящий ее размер она побоится. А указывать только «белую» ее часть - бессмысленно. Почему? См. пункт 4.

4) Маленькая зарплата. Точка.

Если предприятие платит значительно меньше, чем в среднем по рынку, то это скажется на числе претендентов на вакансию. Конечно, не понятно, зачем тратить время на собеседование, если в конце концов уровень зарплаты разочарует кандидата.

5) Желание сэкономить

Как правило, работодатели знают о рынке труда больше, чем работники. И уровень зарплат по отраслям - не исключение. Людям приходится собирать большой объем информации, чтобы понять, сколько стоит та или иная позиция на рынке труда. Этим пользуются некоторые компании, которые готовы лучше потратить лишнее время на поиск сотрудника, но при этом сэкономить на своем бюджете.

6) Маленький рынок и острая конкуренция

В некоторых отраслях существует очень жесткая конкуренция за работников, чьи навыки можно легко описать. Например, в области ИТ - это знание языков программирования, или для центров обслуживания - это работа за счетами, ввод данных и пр. И если работодатель будет указывать точный размер зарплаты, то это станет толчком для того, чтобы работник из-за пары десятков евро мог уйти к конкуренту на такую же позицию. Это, в свою очередь, создаст в отрасли спираль зарплат. И, наконец, многие предприятия считают данные о заплате коммерческой тайной, которую может узнать конкурент.

7) Зарплата состоит из нескольких частей

Есть предприятия, где зарплата состоит из нескольких частей: основная часть, премии, комиссии за заключенные сделки, доплаты. Эти предприятия не указывают в объявлениях размер зарплаты, потому что он не будет отражать реальную ситуацию.

8) Не хотят претендентов, которые приходят только ради денег

Для современной компании важно, чтобы работник работал с удовольствием, чтобы он стал частью команды компании и принял культуру компании. Поэтому некоторые работодатели не хотят привлекать тех, кто «интересуется только деньгами».

9) Широкий диапазон зарплаты

Чаще всего это касается довольно высоких позиций, например, уровня руководителя предприятия. Здесь может быть определена вилка зарплат, а нижняя граница может отличаться от потолка даже в 4 раза, поэтому и указывать какую-то конкретную цифру нет смысла.

10) Предприятие ищет много работников

Бывает, что компания ищет много сотрудников для разных должностей и уровней, и не прочь ознакомиться с кандидатами, которые точно не соответствуют опубликованной вакансии. Например, человек, который претендует на должность программиста, на самом деле может возглавить команду программистов. И в таком случае компания предложит ему соответствующую работу.