Производство электроэнергии латвийскими ГЭС выросло на 75%

В январе-феврале этого года латвийские ГЭС произвели на 75,4% электроэнергии больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За два первых месяца года ГЭС произведено 784 млн киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии по сравнению с 447 млн кВт/ч в январе-феврале 2017 года.

На когенерационных станциях произведено 835 млн кВт/ч электроэнергии - на 7,9% меньше, чем годом ранее, на ветряных электростанциях - 21 млн кВт/ч электроэнергии, что на 25% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

В 2017 году на латвийских ГЭС было произведено 4,368 млрд кВт/ч электроэнергии, в том числе на когенерационных станциях - 2,968 млрд кВт/ч, на ветряных - 153 млн кВт/ч.