Кадастровую стоимость отделят от налога на недвижимость

В дальнейшем самоуправления будут начислять налог на недвижимость за землю и знания на основании не кадастровой стоимости, а специально установленной стоимости.

Как рассказала генеральный директор Государственной земельной службы Солвита Звидриня, таким образом Латвия перенимает опыт некоторых стран ЕС, где существует именно такая система.

Например, в Швеции налог на недвижимость рассчитывается от 75% рыночной стоимости, в Норвегии процент меньше для первой и единственной собственности.

Каков будет этот процент в Латвии, предстоит еще обсудить. В настоящее время кадастровая стоимость заморожена до 2020 года, так что время для обсуждения есть.

Возможно, новый подход позволит ликвидировать недостатки прежней системы, при которой кадастровая стоимость зависела от рыночных сделок и накручивалась настолько, что владельцы недвижимости были не в состоянии оплатить налог.