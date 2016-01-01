«Swedbank» уменьшил прогноз прироста ВВП Латвии на текущий год

«Swedbank» уменьшил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) на текущий год с 4,2% до примерно 3%, заявил в передаче LNT «900 секунд» главный экономист «Swedbank» в Латвии Мартиньш Казакс.

Причин для снижения прогноза две - слабость инвестиций и сокращение бизнеса нерезидентов в банковском секторе.

Казакс добавил, что рынок труда в Латвии продолжает разогреваться, экспорт растет, правительство продолжает тратить, инвестиции могут возобновиться, поэтому экономика по-прежнему находится в стадии сильного роста.

«Основные риски Латвии - внешние. Внутренне никакой несбалансированности, пузыря нет. Мы растем. Мир тянет нас за собой», - сказал Казакс, отметив в то же время, что определенные риски есть, например, президент США Дональд Трамп в последние недели много говорит о торговых ограничениях.

В прошлом году ВВП Латвии по сезонно не выровненным данным в сравнительных ценах увеличился на 4,5% по сравнению с 2016 годом.