Минфин: сокращение бизнеса нерезидентов может негативно повлиять на развитие Латвии

Сокращение бизнеса нерезидентов в банковском секторе может отрицательно повлиять на развитие внутреннего валового продукта (ВВП), заявила сегодня журналистам госсекретарь Министерства финансов Байба Бане.

На вопрос, как повлияет на экономику решение правительства уменьшить количество рискованных клиентов в банках до 5%, она ответила, что Минфин еще не рассчитал это влияние, но риски существуют.

«Никто сейчас не может оценить степень этих рисков. Поэтому Минфин предлагает оставить в силе макроэкономический прогноз, основанный на консервативных тенденциях, не включая в него рисков», - сказала она.

Бане отметила, что в первые два месяца этого года план налоговых поступлений был немного перевыполнен. «После первого квартала мы никогда не прогнозируем радикальных изменений в сценарии макроэкономического развития, если только нет экономических потрясений», - сказала она.