В банках Латвии больше всего компаний-пустышек, зарегистрированных в Великобритании

Среди клиентов банков Латвии больше всего компаний-пустышек, зарегистрированных в Великобритании, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). В Соединенном Королевстве зарегистрировано 32% общего количества обслуживаемых банками Латвии компаний-пустышек.

Далее следуют Вирджинские острова - 18,1% компаний, Белиз - 7%, Кипр - 6,8%, Сейшельские острова - 6,6%, Гонконг - 6,4%, Панама - 6% и прочие страны - всего 17,2%.

Руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея отметила, что без учета «ABLV Bank», который решил начать процесс самоликвидации, и пяти филиалов иностранных банков Латвии в конце февраля среди клиентов латвийских банков было 17 107 компаний-пустышек. С учетом «ABLV Bank» их количество составляло 26 081.

«Не ожидая вступления в силу новых нормативных автов, банковский сектор продолжает процесс самоочищения, потому что в нем заинтересованы сами банки.

Важнейшая задача банковского сектора сейчас состоит в избавлении от рискованных клиентов, денег сомнительного происхождения, в искоренении подобных сделок. Банки усиленно оценивают рисковый профиль клиентов и самостоятельно принимают решения о дальнейшем сотрудничестве.

Мы не можем говорить только о ревизии и дальнейшем запрете компаний-пустышек, потому что это лишь один из способов уменьшить сомнительные сделки в банковском секторе. Зарегистрированное в Латвии ООО также может отвечать признакам рискованного клиента и компании-пустышки, так что, вероятно, известные коррекции будут и портфеле внутренних клиентов», - сказала Уплея.

Как сообщалось, 21 марта совет по развитию финансового сектора одобрил запрет компаний-пустышек.