Торговцы жалуются, что автоводители стали меньше покупать топливо

Увеличение акцизного налога на горючее заставляет латвийских водителей искать дешевые возможности для заправки в Литве.

Увеличение ставок акцизного налога привело к удорожанию литра бензина по крайней мере на 4,8 цента, литра дизельного горючего - на 3,8 цента (с НДС), Neatkarīga.

Сильнее всего ощутили рост цен люди с низкими доходами, часть из которых даже прекратила использовать автомашины. Различие в ставках акцизного налога привело к развитию топливного туризма между Литвой, Латвией и Эстонией, причем Латвия оказалась в проигрыше.

Рост акциза и последовавшее за ним подорожание горючего заметили 93% водителей, свидетельствует опрос «Neste». 39% из них признали, что пересмотрели и изменили в связи с этим свои привычки в использовании автомобиля.