Перезагрузка Jysk. Датская сеть запускает новую стратегию в Латвии

Датская сеть розничных магазинов товаров для дома и отдыха Jysk инвестирует в смену стратегии в странах Балтии и Белоруссии 20 млн евро, сообщили в компании.

Как отметила представитель «Jysk» на рынке Балтии и в Белоруссии, директор ООО Do It Даце Зундуре, исследования в Литве, Латвии и Эстонии показали, что жители стран Балтии воспринимают Jysk как магазины мелочей для дома и быта. К тому же в Балтии меняется поведение потребителей - если раньше покупатели самое большое внимание уделяли цене, не обращая внимания на качество, то сейчас все больше людей выбирают качественный товар.

«Новая стратегия наших магазинов - предлагать хорошее качество по лучшей на рынке цене», - сказала Зундуре, добавив, что сеть также будет популяризировать датский образ жизни хюгге.

В соответствии с новой стратегией создан новый формат магазинов Jysk, который последние годы тестировался в разных странах. В 2017 году была начата программа реконструкции существующих магазинов в новый скандинавский формат. На данный момент магазины нового формата работают в Вильнюсе и Каунасе, в Риге и Даугавпилсе, в Пярну, Тарту, Хаапсалу, Курессаре, в Минске и Бресте. До 2021 года Jysk планирует провести реконструкцию всех старых магазинов.

В ближайшие пять лет Jysk во всем мире планирует увеличить число своих магазинов до 5000, в том числе до 35 магазинов в странах Балтии и до 40 - в Белоруссии.