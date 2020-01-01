Обещают, что газ подорожает максимум на 20%

В этом году будут утверждены новые тарифы на природный газ, в которые войдет отдельная плата за его распределение и передачу. В результате счета домашних хозяйств, которые считаются малыми потребителями природного газа и имеют мощность подключения до 6 кубометров в час и нулевое потребление, могут вырасти на 1,77 евро. В свою очередь счета у этой же группы потребителей с потреблением до 2400 кубометров в год уменьшатся на 1,88 евро, рассказала в Клубе предпринимателей «Dienas Bizness» председатель правления предприятия «Gaso» Илзе Петерсоне-Годмане.

В группе предприятий, крупных потребителей природного газа с мощностью подключения от 105 380 001 до 1054 000 000 киловатт-часов, у 51% пользователей конечный тариф снизится, а у 16% - повысится. В то же время для большинства клиентов прирост платежей не превысит 20%.

Говоря о необходимости новых тарифов и их обоснованности, Петерсоне-Годмане пояснила, что до сих пор клиенты платили только за потребление природного газа, но не платили за инфраструктуру. После отделения функций продажи природного газа от функций распределения и передачи закономерно, что, как и в случае с электроэнергией, за это нужно платить, сказала руководитель «Gaso».