Россия может погубить транзитный бизнес в Латвии

В этом году мощности российских портов планируется увеличить на 28 млн тонн, заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский. По его словам, мощности порта Сабетта будут увеличены до 8 млн тонн в год, Мурманска - до 2 млн тонн, также мощности перевалки грузов будут наращивать порты Новороссийска, Азова, Тамани и бассейна Балтийского моря. В настоящее время восточные соседи Латвии больше всего нуждаются в дополнительных портовых мощностях для перевалки зерна, минеральных удобрений и руды. В свою очередь терминал «Морской торговый порт «Лавна«» в Мурманске собирается начать перевалку угля в 2020 году, сообщает db.lv.

По словам исполнительного директора компании Сергея Криволапова, первоначально оборот терминала запланирован в объеме 9 млн тонн, но уже к 2021 году его планируется увеличить до 18 млн тонн. В акваторию Кольского залива, где расположен порт, могут заходить сухогрузы грузоподъемностью до 150 тыс. тонн. Российские СМИ отмечают, что благодаря развитию Северного морского пути Россия намерена «прикончить» порты стран Балтии, лишив их транзитных грузов российского происхождения. Через Лавну российский уголь можно будет экспортировать и в Европу, и в Китай.

Таким образом, ожидается, что уже в 2020 году его транзит через страны Балтии резко уменьшится. В прошлом году по Северному морскому пути было перевезено почти 10 млн тонн грузов, а к 2025 году, как заявил президент России Владимир Путин, этот показатель возрастет до 80 млн тонн.