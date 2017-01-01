Работающие в Латвии и Литве «Luminor Bank» присоединят к эстонскому «Luminor Bank»

Работающие в Латвии и Литве «Luminor Bank» будут присоединены к эстонскому «Luminor Bank», сообщается в официальном издании «Латвияс Вестнесис».

Процесс реорганизации банков предусматривает, что в результате трансграничного слияния работающие в Латвии и Литве «Luminor Bank» передадут все имущество эстонскому банку и прекратят существование без процесса ликвидации.

Заявки кредиторов принимаются в течение месяца.

После завершения слияния эстонский «Luminor Bank» будет представлен в Латвии и Литве филиалами, которые будут созданы до завершения процесса объединения.

Согласно данным «Firmas.lv», в процессе слияния основной капитал эстонского «Luminor Bank» будет увеличен до 18 753 060 евро. В настоящее время он составляет 9 376 530 евро.

Как сообщалось, после реорганизации головной офис «Luminor Bank» будет находиться в Эстонии, а в Латвии и Литве будут работать филиалы банка. Заявление об открытии филиалов было подано в органы финансового надзора Эстонии в феврале.

Планируется, что юридические изменения вступят в силу в январе 2019 года.

«Luminor Bank», в который объединились работающие в странах Балтии «Nordea Bank» и DNB, начал деятельность в октябре 2017 года.

Единственным владельцем работающих в Латвии, Литве и Эстонии «Luminor Bank» является шведская «Luminor Group».