Кто попал в список работодателей, платящих «минималку»?

С конца февраля Служба госдоходов Латвии раз в месяц публикует данные о работодателях, которые платят «минималку». В мартовский список попали и две политические партии - Liepājas partijа, а также партия KPV LV скандального депутата Артуса Каиминьша.

Каиминьш в своем профиле в Facebook ответил, что и впредь бухгалтеру партии будет платить меньше минимальной зарплаты.

«В KPV LV - один сотрудник, который там работает. И это бухгалтер. Этого требует закон. И мы его выполняем. В месяц политическая партия KPV LV на бухгалтера тратит до 100€, которые вносят наши члены. Его задача обобщать пожертвования, чтобы раз в 10 дней подписанные подавать их в KNAB. И мы каждый месяц будем в этом списке СГД», - сказано в посте Каиминьша.

Также сообщается, что в список СГД попал и МИД Эстонии, Ferratum Bank limited, Ассоциация по защите прав потребителей, кино студия Rija, Объединение журналистов Латвии, Ascendum, Союз писателей Латвии, ООО «Rīgas Kinostudija», ООО «RBSSKALS Special Projekt» и другие.

СГД заявляет, что эта информация публикуется с целью способствовать безопасности предпринимательской среды, честной конкуренции и добровольному исполнению налоговых обязательств.