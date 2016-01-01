В Латвии за год произвели 800 миллионов яиц

В прошлом году домашние птицы разных пород снесли 800 млн яиц, что составляет 2,2 млн яиц в день. Это на 6,7% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В расчете на душу населения в Латвии в прошлом году было произведено 410 яиц.

Согласно данным ЦСУ, рекордным для птицеводства Латвии был 1985 год, когда было произведено 880 млн яиц. Для сравнения - в довоенной Латвии производство яиц было в четыре раза меньше и составляло около 200 млн в год.

Больше всего яиц сегодня производится в Земгале - примерно 90% общего количества.

Среди стран Балтии в 2016 году больше всего яиц на душу населения было произведено в Латвии - 383. В Литве этот показатель составил 275, в Эстонии - 151.

В 2016 году каждый житель Латвии в среднем потреблял 207 яиц, то есть 17 яиц в месяц, при этом в городах и сельской местности этот показатель почти не отличается.

В прошлом году средняя цена десятка яиц составляла 1,5 евро, что на 12 евро центов больше, чем в 2016 году.