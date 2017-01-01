Некоторые банки опубликуют годовые отчеты без заключения ревизоров

Часть латвийских банков, которые обслуживают зарубежных клиентов, отчеты за 2017 год опубликуют в установленный законом срок до 31 марта без заключения ревизоров, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

«КРФК информирована о том, что часть банков, обслуживающих иностранных клиентов, в этом году опубликуют в указанный срок свои финансовые отчеты временно без заключения присяжных ревизоров, так как диалог с ревизорами по разделу об оценке дальнейшей деятельности еще продолжается», - сообщила руководитель отдела по связям КРФК Иева Уплея.

Она пояснила, что задержка связана с объективными внешними обстоятельствами, которые повлияли на банковский сектор Латвии - в настоящее время работающие с нерезидентами банки активно разрабатывают новые модели бизнеса и проводится их оценка в контексте будущей деятельности.

«С учетом предстоящих изменений в регулирующих банковский сектор нормах банки на них реагируют проактивно и интенсивно работают над тем, чтобы пересмотреть модели своей деятельности и стратегии дальнейшего развития, и эта информация будет включена в заключения ревизоров по отчетам за 2017 год», - добавила Уплея.

КРФК призвала ревизоров ознакомиться с планами банков по пересмотру стратегии и принять их во внимание при ревизии финансовой отчетности за 2017 год.

«Банки ведут активный диалог с присяжными ревизорами по поводу будущей стратегии, проводится согласование мнений. У каждого банка свой собственный график переговоров»,

- сказала представитель КРФК.

Она подчеркнула, что в целом в латвийских кредитных учреждениях подготовка финансовых отчетов за 2017 год завершена, и банки планируют их обнародовать, как и предусмотрено, до 31 марта.

На вопрос о том, намерена ли комиссия применять какие-либо санкции в отношении банков, которые не опубликуют отчеты вовремя, например, предупреждения, Уплея сообщила, что пока такого рода санкции не планируются. «Мы следим за тем, как у банков получается соблюдать график переговоров с присяжными ревизорами и договариваться о публикации ревизованных отчетов и заключений ревизоров с учетом того, что оценка новой ситуации в финансовом секторе Латвии требует некоторого времени», - сказала она.

О том, что финансовый отчет будет опубликован позднее установленной законом даты 31 марта, уже сообщил на своем сайте «PrivatBank».

В свою очередь «Baltic International Bank» информировал биржу «Nasdaq Riga» о том, что аудированный консолидированный годовой отчет банка будет обнародован до 6 апреля.