В Вильнюсе и Таллине цены на горючее падают, в Риге растут

В Вильнюсе и Таллине на минувшей рабочей неделе цены на горючее немного снизились, а в Риге повысились, свидетельствуют данные агентства LETA.

В пятницу самый дорогой бензин 95-й марки был в Таллине, а самый дешевый в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге цена на бензин 95-й марки и дизельное топливо на АЗС «Circle K» на этой неделе высрола на 4,1% - до 1,262 евро и 1,174 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на АЗС «Circle K» подешевел на 0,1% - до 1,198 евро, дизельное топливо подешевело на 0,1% и стоило 1,129 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» бензин 95-й марки за неделю подешевел на 0,2% и стоил 1,295 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 0,6% и стоило 1,275 евро за литр.

Цена автогаза не изменилась в Таллине, где он стоил 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% - до 0,55 евро за литр, в Риге подорожал на 4% - до 0,525 евро за литр.