Как продвигается строительство IKEA в Латвии?

Весной прошлого года в Латвии началось строительство долгожданного магазина шведского гиганта IKEA. Изначально прозвучало, что магазин откроют в августе 2018 года. Согласно последней информации, строительство планируется завершить к осени этого года.

Новоиспеченный магазин будет находиться на расстоянии примерно 8 км от центра Риги (в Стопиньском крае на границе с Ригой, рядом с ротационным кругом ул. Юглас и Бикерниеку), его площадь составит 34,5 тыс. кв.м, вместимость автостоянки - 1000 автомашин, площадь земельного участка, на котором будет находиться магазин - 10 га.

Со слов представителей IKEA, рижский магазин по площади будет немного превосходить вильнюсский, а ассортимент товаров будет примерно таким же. Предусмотрены детская игровая площадка и ресторан на 450 сидячих мест. После открытия магазина в нем будут работать примерно 400 человек.

А пока предлагаем фото подборку, как по факту выглядит будущая IKEA в Латвии на 13 марта этого года.