В 11 латвийских банках начались массовые увольнения сотрудников

11 латвийских банков, которые занимаются в основном обслуживанием нерезидентов, приступили к изменению модели бизнеса, и для некоторых это обернулось массовым увольнением сотрудников. Заканчивать работу и самоликвидироваться не намерен ни один банк, сообщила в понедельник передача LNT Ziņas.

«Банки пересматривают основные принципы своей деятельности, у нас прошло уже несколько раундов переговоров», - сообщила член совета Комиссии рынка финансов и капитала Нора Дамбуре.

У банков есть разные идеи, как можно измениться и какой будет в дальнейшем клиентская база.

Капитал банков позволяет выдержать изменение модели бизнеса с существенным уменьшением числа клиентов-нерезидентов.

Работу планирует продолжать и Baltic International Bank, который начиная с 2016 года пересмотрел 70% клиентской базы и прекратил работу с 1200 рискованных клиентов. В результате объем депозитов уменьшился наполовину, на 40% - поступления от платежей. Банк занимается теперь управлением активами и инвестиционными проектами, сказал заместитель председателя совета Baltic International Bank Виктор Бобалтс.

Крупнейший обслуживающий нерезидентов Rietumu banka сообщил передаче, что количество специалистов в банке в первом квартале уменьшилось на 15%, то есть уволено более 100 сотрудников.