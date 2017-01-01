Новый способ расчета налогов составил трудности для половины бухгалтеров

В первые три месяца после вступления в силу масштабной налоговой реформы, самой большой головной болью для бухгалтеров стал правильный расчет подоходного налога с населения. Более половины опрошенных бухгалтеров на предприятиях и поставщиков бухгалтерских услуг признают, что применение налога в начале года вызвало множество вопросов, и на все вопросы ответов все еще нет, свидетельствуют результаты опроса популярной в Латвии бухгалтерской и предпринимательской системы управления «Tildes Jumis».

Расчет подоходного налога с населения (ПНН) составил трудности для 56,3% специалистов в бухгалтерии, и это, по мнению респондентов, основная проблема. Как известно, с этого года ставка ПНН применяется в зависимости от годовых доходов. Тем не менее, если они ежемесячно колеблются, и к тому же работник работает на нескольких местах работы, тогда осуществление расчета осложнено.

Второй существенный вызов для бухгалтеров - это новая декларация НДС. Заполнение данной декларации составило трудности для 30,6% опрошенных. В свою очередь для 19,4% респондентов было неясно применение прогнозируемого необлагаемого минимума.

«Несмотря на то, что новая налоговая реформа в силе уже почти три месяца, видно, что ее внедрение проходит не так уж легко, как хотелось бы.

Мы регулярно получаем электронные письма и звонки от клиентов с вопросами, как решить ту или иную проблему, и охотно помогаем. Пользователи хороших бухгалтерских программ хотя бы могут положиться на центр технической поддержки, но пользователям различных бесплатных решений необходимо справляться своими силами, консультируясь с СГД, или искать ответы на форумах в интернете», - рассказал представитель компании Виестурс Слаидиньш.

Следующие три месяца обещают быть не легче для бухгалтеров. Из опроса следует, что теперь в центре внимания окажется подача деклараций за 2017 год. Это признали приоритетом 73,7% респондентов.

40,7% бухгалтеров будут уделять повышенное внимание подготовке данных для новой декларации подоходного налога с предприятий (ПНП), которая также в конце года претерпела значительные изменения. Еще для 14,4% бухгалтеров важнейшей рабочей обязанностью будет подготовка внедрения Общей регулы защиты данных (GDPR).