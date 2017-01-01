Убытки «Norvik banka» в прошлом году составили 44 млн евро

«Norvik banka» в прошлом году работал с убытками в размере 44,03 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, свидетельствует неаудированный финансовый отчет банка.

Убытки группы «Norvik banka» в прошлом году составили 37,51 млн евро. Таким образом, общий накопленный объем убытков банка достиг 85,11 млн евро.

Капитал «Norvik banka» в конце 2017 года составлял 60,795 млн евро.

Чистые процентные доходы банка в 2017 году уменьшились на 31,6% до 7,276 млн евро, чистые комиссионные доходы возросли на 14,4% до 21,774 млн евро, а убытки от снижения стоимости различных активов увеличились в 4,7 раза до 52,115 млн евро, на что главным образом повлияла сделка по продаже 85% акций российского «Норвик банк».

Активы «Norvik banka» в конце 2017 года составляли 788,977 млн евро, что на 10,2% или 89,199 млн меньше, чем в конце 2016 года (878,176 млн евро). В отчете банка отмечается, что уменьшение активов в прошлом году в основном было связано с оттоком вкладов клиентов.

Объем вкладов в «Norvik banka» в конце прошлого года составил 662,293 млн евро, что на 3,5% меньше, чем в 2016 году, объем кредитов - 213,653 млн евро, что на 11,4% меньше по сравнению с 2016 годом.

Показатель ликвидности «Norvik banka» в прошлом году составил 61,33%, показатель достаточности капитала - 14,7%.

В финансовом отчете отмечается, что 2017 год для «Norvik banka» был динамичным - банк больше концентрировался на развитии на рынке Латвии и особое внимание уделял клиентам старшего возраста.

Руководство банка отмечает, что после заявления структуры Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») об «ABLV Bank» рынок пережил серьезные потрясения, однако они не оказали существенного влияния на «Norvik banka». Тем не менее, как отмечает руководство банка, планируемые в ближайшие недели новые требования будут способствовать полному пересмотру международных банковских услуг банка, что приведет к уменьшению количества клиентов-нерезидентов.

В 2016 году «Norvik banka» работал с прибылью в размере 9,427 млн евро.

По объему активов «Norvik banka» в конце 2017 года занимал среди работающих в Латвии банков седьмое место, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков. Владельцем контрольного пакета акций «Norvik banka» является Григорий Гусельников.