Сократилась прибыль «Rietumu banka» за прошлый год

Прибыль «Rietumu banka» в 2017 году составила 33,034 млн евро - в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году, свидетельствует неаудированный годовой отчет банка. Прибыль банковской группы сократилась в 2,5 раза - до 33,494 млн евро.

Заключение ревизии годового отчета банк планирует получить в апреле.

Активы «Rietumu banka» в конце 2017 года составили 2,999 млрд евро - на 466,984 млн евро (13,5%) меньше, чем в конце 2016 года, когда они составляли 3,466 млрд евро.

Доходы группы банка от основной деятельности в 2017 году составили 136,611 млн евро (в 2016 году - 180,981 млн евро), комиссионные нетто-доходы - 34,629 млн евро (41,095 млн евро).

Портфель коммерческих кредитов в конце прошлого года составил 917 млн евро или примерно 89% общего кредитного портфеля.

По сравнению с 2016 годом сумма расчетных счетов и вкладов уменьшилась на 14,7% - до 2,34 млрд евро. Остаток расчетных счетов в конце 2017 года составил 2,079 млрд евро (88,8% общей суммы расчетных счетов и вкладов), остаток срочных вкладов - 261 млн евро.

В 2016 году прибыль «Rietumu banka» составила 80,3 млн евро, прибыль группы банка - 82,337 млн евро.

По сумме активов в конце 2017 года «Rietumu banka» занимал 5-е место среди действующих в Латвии банков. Его крупнейшие владельцы - ООО «Esterkin Family Investments» (33,12%), мальтийская «Boswell (International) Consulting Limited» (33,11%), ООО «Suharenko Family Investments» (17,34%).