Литва подписала соглашение с американским поставщиком газа «Freeport LNG»

Во вторник литовские компании подписали соглашения о сотрудничестве с поставщиком природного сжиженного газа из США и оператором будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) «Freeport LNG».

Договор в Вашингтоне подписали компания по торговле газом «Lietuvos duju tiekimas» (LDT), входящая в энергохолдинг «Lietuvos energija», и оператор Клайпедского терминала СПГ - компания «Klaipedos nafta».

Глава «Lietuvos duju tiekimas» Мантас Микалаюнас отметил, что это соглашение расширяет круг потенциальных поставщиков газа.

«Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей», - сказал он.

«Freeport LNG» в настоящее время завершает строительство терминала СПГ в штате Техас.

В прошлом году «Lietuvos duju tiekimas» импортировала из США два груза СПГ, которые по показателю объемов импорта этого продукта в США заняли третье место в Европе после Испании и Португалии.

Первый груз американского СПГ достиг берегов Балтийского моря в сентябре прошлого года, когда Литва приобрела его у компании «Cheniere» - оператора первого в США терминала по экспорту СПГ.

«Freeport LNG» планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце этого года, а еще две - в 2019 году.