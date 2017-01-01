В ЕС сливочное масло дорожает, в Латвии - наоборот

В Европейском союзе цены сливочного масла после длительного спада в феврале вновь немного выросли, а в Латвии снизились на 2% - до 5354 евро за тонну, свидетельствуют данные департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия.

В ЕС цена масла в феврале составляла 4550 евро за тонну, что на 2% больше по сравнению с январем. Между тем в Латвии во вторую неделю марта цена масла вновь выросла на 2% по сравнению с началом месяца, а в ЕС цены за этот период увеличились на 1%.

Как сообщалось, в январе цена масла в Латвии составляла 5480 евро за тонну, что на 7% ниже по сравнению с декабрем прошлого года. По сравнению с январем 2017 года цена масла в Латвии в начале этого года была на 27% выше. В свою очередь в ЕС цена масла в январе продолжала снижаться и составила 4455 евро за тонну, что на 5% больше, чем в январе 2017 года.