«Rietumu banka» перевел более 4000 клиентов в категорию запрещенного риска

«Rietumu banka» в марте перевел более 4000 корпоративных клиентов из категории высокого риска в категорию запрещенного риска и планирует в течение двух месяцев прекратить с ними сотрудничество, сообщается в годовом отчете банка.

«19 марта 2018 года банк принял решение переклассифицировать более 4000 корпоративных клиентов из категории высокого риска в категорию запрещенного риска. Категория запрещенного риска означает, что банк должен в течение двух месяцев прекратить отношения с такими клиентами», - говорится в отчете.

Закрытие счетов клиентов запрещенного риска связано с повышением требований. Эти клиенты составляют примерно две трети всех корпоративных иностранных клиентов банка. Большинство из них зарегистрировано за пределами стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то есть в юрисдикциях офшорной зоны.

19 марта 2018 года банк решил также не начинать деловые отношения с новыми клиентами, зарегистрированными вне ЕС или ОЭСР.

13 марта 2018 года «Rietumu banka» решил переконвертировать в евро все остатки долларовых счетов клиентов. Ликвидированные банком в конце февраля 2018 года активы в долларах США составляли 292 млн долларов, а общие краткосрочные обязательства в этой валюте - 307 млн долларов.

В 2018 году и в последующие годы в стратегию «Rietumu banka» планируется ввести существенные изменения. Разработку новой стратегии предполагается закончить к июню 2018 года.

Руководство «Rietumu banka» уверено, что эти меры обеспечат долгосрочное устойчивое развитие, доходность и успешную деятельность банка и его группы.

Как сообщалось, прибыль «Rietumu banka» в 2017 году составила 33,034 млн евро - в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году, свидетельствует неаудированный годовой отчет банка. Прибыль банковской группы сократилась в 2,5 раза - до 33,494 млн евро. Заключение ревизии годового отчета банк планирует получить в апреле.

По сумме активов в конце 2017 года «Rietumu banka» занимал 5-е место среди действующих в Латвии банков. Его крупнейшие владельцы - ООО «Esterkin Family Investments» (33,12%), мальтийская «Boswell (International) Consulting Limited» (33,11%), ООО «Suharenko Family Investments» (17,34%).