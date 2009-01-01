Гаусс заработал в «airBaltic» в прошлом году более миллиона евро

Поступления исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» Мартина Гаусса в авиакомпании в 2017 году составили 1,16 млн евро, и это больше, чем годом ранее, свидетельствует его декларация должностного лица.

Гаусс указал, что в прошлом году его зарплата на предприятии «Air Baltic Corporation» составила 579 072 евро, что на 44,4% меньше, чем годом ранее (1,042 млн евро). Однако общие поступления Гаусса на «airBaltic» возросли. Помимо зарплаты, он получил премию в размере 548 730 евро и компенсацию за страхование здоровья в размере 32 213 евро.

Гаусс сделал покупку на 10 тыс. евро, внес два платежа по лизингу по 15 тыс. евро каждый, заплатил 9000 евро за учебу, 9200 евро за аренду помещений. В декларации указаны и другие сделки общей суммой 235,5 тыс. евро.

В прошлом году на 50 тыс. евро уменьшились долговые обязательства Гаусса, и в конце года они составили 250 тыс. евро.

Также в прошлом году уменьшились его безналичные накопления. В конце 2017 года у Гаусса на счетах в немецких, итальянских, австрийских и латвийских банках хранилось 123,5 тыс. евро. Накопление в «Ergo Insurance» составило 255,5 тыс. евро, наличные накопления - 15 тыс. евро.

Гаусс в конце прошлого года владел автомашиной «Tesla» 2015 года выпуска, квадроциклом «Canam Quard» 2009 года выпуска и автомашиной «Mercedes Benz» 2016 года выпуска, а в его пользовании находилась автомашина «Volkswagen» 2015 года выпуска. Ему принадлежат здания в Германии, Австрии, Италии и доли капитала на предприятиях.

Гаусс руководит «airBaltic» с ноября 2011 года.