Ашераденс: розничная торговля более продуктивна, чем народное хозяйство в целом

Розничная торговля в настоящее время является более эффективной, чем народное хозяйство в целом, заявил сегодня на дискуссии о будущем розничной торговли в Латвии министр экономики Арвил Ашераденс.

Он добавил, что торговцам нужно больше развивать менеджмент, например, торговлю в интернете.

В последнее время о розничной торговле говорится мало, и это позитивный сигнал. В то же время на эту отрасль влияет демографическая ситуация в стране, так что на продукты питания люди, вероятно, не начнут тратить больше. В условиях свободы передвижения люди могут решать, в какой стране ЕС им жить, так что в Латвии важно обеспечивать конкурентоспособные зарплаты.

«Чем быстрее средняя зарплата в Латвии выровняется с минимальной европейской, тем скорее наступит и баланс в миграции. Эстония уже достигла этого, и надо думать, что это произойдет и в Латвии»,

- сказал Ашераденс. Вероятно, в следующем квартале средняя зарплата достигнет 1000 евро.

Ассоциированный исследователь Балтийского центра экономических исследований (BICEPS) Лаурис Гравелис сказал, что на розничную торговлю влияет ситуация в регионах. Там много маленьких магазинов, которые находятся в состоянии стагнации, недостаточно людей, которые покупали бы продукты питания.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис сообщил, что развитие в отрасли розничной торговли стабильное, но без роста. Есть ряд препятствий, например, реформа кассовых аппаратов, которая требует вложений и тормозит инновации.