Зарплаты растут, а стабильности и накоплений нет

Прирост средней зарплаты в Латвии в течение последних двух лет впечатляет - 16,5%. Эксперты прогнозируют, что средняя месячная заработная плата продолжит расти и в 2018 году, достигнув 1000 евро. В 2017 году в Латвии средняя брутто-зарплата составляла 926 евро. По сравнению с 2016 годом, она увеличилась на 7,9%.

Однако больше денег в наших кошельках не всегда означает, что мы умеем их использовать, считает экперт по инвестициям Каспарс Пейсениекс. Он советует думать о финансовом благополучии не только в конкретном месяце, но и в долгосрочной перспективе. Пейсениекс рекомендует выплачивать кредиты с высокими выплатами по процентам. Ипотечного кредита и автолизинга с низкими процентными ставками среди них нет. «Если есть несколько обязательств с высокой процентной ставкой, нужно начинать с выплаты самого дорогого кредита. Чем выше процентная ставка, тем больше денег каждый месяц нужно отдать, чтобы обслужить обязательства».

Эксперты советуют создавать накопления или так называемую подушку безопасности для решения различных ситуаций в быту. Если такие накопления будут, не придется вкладываться в дорогие кредитные обязательства.

Эксперты рекомендуют создавать два вида накоплений - один, задуманный для непредусмотренных ежедневных трат и второй, который поможет не потерять стабильность на длительном этапе времени, в случае потери работы или долгосрочной болезни. Накопление на непредвиденные расходы стоит создать в размере 500-1000 евро. В свою очередь на случай потери работы или болезни необходимо накопить сумму, покрывающую ежедневные расходы на полгода.

Создание таких накоплений требует времени и силы воли, однако взамен дает ощущение безопасности.

Вложение - следующий шаг после создания накоплений. Под этим нужно понимать не только вложения в финансовые рынки, но и вложения в себя. Один из лучших сопосбов вложений - образование и реализация знаний и умений. Обширные знания и лучшие умения позволять в будущем претендовать на получение более высокой зарплаты, после чего можно будет жить еще лучше.

Важно понимать, что в Латвии на экономическую стабильность влияют не только глобальные тенденции и политические решение, но и распоряжение жителей своими деньгами. Если вы потратили все доходы сегодня или взяли на себя дополнительные обязательства для увеличения потребления, экономика государства растет быстрее, однако увеличиваются риски экономических «пузырей» и кризиса. В свою очередь понятные траты, накопления и вложения - это способ, как способствовать стабильному, равномерному и долгосрочному приросту экономики.