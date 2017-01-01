Названы крупнейшие плательщики налогов на рабочую силу

Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу в 2017 году в группе крупнейших налогоплательщиков признаны АО «UPB», AО «Прейлю сиерс», ООО «Rimi Latvia», AО «Валмиерас стикла шкиедра» и ООО «Jeld-Wen Latvija».

Сегодня на торжественной церемонии в Службе государственных доходов (СГД) министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и и.о. гендиректора СГД Даце Пелека вручили награды и почетные грамоты крупнейшим налогоплательщикам в в двадцати номинациях.

Награды вручены крупнейшим плательщикам налогов на рабочую силу в группах малых, средних и крупных предприятий в каждом регионе, а также крупнейшим экспортерам, дебютантам года, партнерам СГД и др.

«Rimi Latvia» в прошлом году уплатило в виде налогов 34,06 млн евро (в том числе 22,081 млн евро - на рабочую силу), АО «UPB» - 6,465 млн евро (5,983 млн евро), AО «Прейлю сиерс» - 24 тыс. евро (1,91 млн евро), , AО «Валмиерас стикла шкиедра» - 2,838 млн евро (7,318 млн евро), ООО «Jeld-Wen Latvija» - 1,717 млн евро (3,558 млн евро).