ЛТПП предлагает предпринимателям возможности экспорта в Китай

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) в рамках инициативы нового Шелкового пути предлагает предпринимателям использовать возможности для начала экспорта в Китай, сообщили агентству ЛЕТА в ЛТПП.

Организация сообщает, что в ее распоряжении уже есть успешные транспортные каналы, подписаны важные межгосударственные договоры об инвестиционных и других вопросах.

ЛТПП напоминает также, что сейчас Латвия является одной из самых активных участниц проекта. Между Латвией и Китаем подписаны договоры о неограниченной торговле, защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, технологическом сотрудничестве, воздушном сообщении и др. По сравнению с временем до начала инициативы импорт из Латвии в Китай вырос на 77%, что делает Китай вторым крупнейшим торговым партнером Латвии за пределами ЕС.

По словам председателя совета ЛТПП Айгара Ростовскиса, пришел момент, когда все торговые пути в Китай открыты.

С инициативой нового Шелкового пути Китай выступил пять лет назад с целью развития сотрудничества в Евразии.