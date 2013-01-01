Докдад: экономика Латвии рискует попасть в ловушку средних доходов

Если нынешние тенденции конкурентоспособности сохранятся, экономика Латвии рискует попасть в ловушку средних доходов, говорится в подготовленном Межведомственным координационным центром (МКЦ) «Докладе Латвии ООН о введении целей устойчивого развития».

Одна из целей устойчивого развития ООН предусматривает содействие долгосрочному и инклюзивному экономическому развитию, полную и продуктивную занятость, работу, достойную человека.

В этом разделе доклада говорится, что с 2013 по 2016 год внутренний валовой продукт Латвии рос в среднем за год на 2%. В 2017 развитие ускорилось - улучшилась внешняя среда, освоение фондов ЕС стало более активным, рост зарплаты и кредитование ускорили развитие экономики до 4,5%. Стремительно развивалась обрабатывающая промышленность, стабильно росли экспорт и частное потребление.

В докладе говорится, что пропорция экономически активных жителей и уровень занятости в стране достигли исторически самой высокой отметки. Уровень безработицы упал в прошлом году до 8,9%. Изменения в занятости связаны не только с улучшением ситуации на рынке труда, но и с сокращением численности населения.

«С точки зрения конкурентоспособности в Латвии все еще доминируют преимущества дешевой рабочей силы.

Если существующее положение сохранится, темпы развития экономики в среднесрочной перспективе могут достигать всего 2-3% в год, и экономика рискует попасть в ловушку средних доходов. Нужно считаться и с процессом конвергенции зарплат со странами ЕС, что окажет влияние на отрасли, работающие в основном благодаря преимуществам дешевой рабочей силы. Поэтому развитие экономики науки и инноваций является приоритетом работы правительства в повышении конкурентоспособности государства», - говорится в докладе.

Чтобы способствовать росту производительности предприятий, поддерживаются процессы модернизации на экспортоспособных предприятиях, при помощи налоговых стимулов происходит содействие привлечению инвестиций. В докладе говорится о налоговой реформе, которая предусматривает льготы на инвестиционные проекты и скидки с налога на прибыль для предприятий, работающих в специальных экономических зонах и в портах. Также установлена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль.

В 2015 году ООН приняла «Повестку дня 2030», которая устанавливает 17 целей долгосрочного развития с целью уменьшения бедности и достижения устойчивого развития во всем мире.