Ашераденс: КОЗ является фундаментальной макроэкономической ошибкой

В текущем виде компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии является фундаментальной макроэкономической ошибкой в национальном масштабе, которая должна быть исправлена, заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

Завтра, 9 апреля, на заседаниях правления партии «Единство» и коалиционного совета он предложит создать рабочую группу, которая до 1 августа должна разработать план отмены КОЗ.

«КОЗ в том исполнении, какой мы видим сегодня, является фундаментальной макроэкономической ошибкой в национальном масштабе, которая должна быть исправлена. Существующие механизмы для уменьшения влияния КОЗ и мои возможности как министра экономики скоро будут исчерпаны, и правительству придется решать вопрос об искоренении КОЗ как пережитка экономики под лозунгом «жми на газ«. КОЗ как платеж населения и предпринимателей нужно ликвидировать без какой-либо толерантности к недобросовестным производителям, вместо этого создав такой механизм производства энергии из возобновляемых источников, который отвечает интересам общества сегодня и будет отвечать в будущем», - подчеркнул политик.

По мнению министра, необходима твердая политическая воля, чтобы изменить существующую систему, потому он надеется на поддержку партнеров по коалиции.

Ашераденс предлагает доверить руководство рабочей группой госсекретарю Минэкономики Эрику Эглитису и включить в нее 24 человек - руководителей и специалистов министерств и государственных учреждений, представителей Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Совета иностранных инвесторов и других социальных партнеров правительства.

Если правление «Единства» и совет правительственной коалиции поддержат инициативу министра, правительство могло бы рассмотреть этот вопрос уже 10 апреля.

Как сообщалось, после того как стало известно, что ряд когенерационных электростанций не отвечают требованиям правил Кабинета министров, Минэкономики, помимо усовершенствования нормативной базы, проводит аудит, чтобы дать оценку действиям учреждений и предприятий и законности принятых решений.

Министерство также разработало правила, которые предусматривают существенное усиление контроля с целью предотвращения мошенничества в сфере КОЗ.