Доклад: лесная отрасль - один из краеугольных камней экономики Латвии

Лесная отрасль в настоящее время является одним из краеугольных камней латвийской экономики, говорится в подготовленном Межведомственным координационным центром докладе для ООН о реализации целей устойчивого развития.

В 2016 году доля лесного хозяйства, деревообработки и производства мебели в структуре внутреннего валового продукта Латвии составляла 5,2%, а объем экспорта достиг 2 млрд евро или 20% общего объема экспорта Латвии.

Леса покрывают 52% территории страны, включая просеки, болота и лесную инфраструктуру.

Площадь лесов продолжает расти и естественным путем, и в результате посадки лесов на неиспользуемых в сельском хозяйстве землях.

В докладе подчеркивается, что объем накопленной в лесу древесины растет в три раза быстрее, чем площадь лесов, что является результатом целенаправленной лесохозяйственной деятельности в Латвии. В последнее десятилетие ежегодно в латвийских лесах получают в среднем около 12 млн кубометров древесины. Это меньше, чем естественный прирост, поэтому лесное хозяйство в Латвии можно охарактеризовать как устойчивое.

В докладе подчеркивается, что одной из целей устойчивого развития Латвии в будущем является защита, восстановление и содействие устойчивому использованию наземных экосистем, управление лесным хозяйством в соответствии с принципами устойчивого развития, борьба с опустыниванием и предотвращение деградации земли, а также содействие биологическому разнообразию.