Возможно, фирма по вывозу мусора собирала деньги за несуществующие отходы

Даугавпилсская дума хочет судебным путем доказать, что горожане переплатили предприятию по обслуживанию отходов «Clean R» почти 773 639 евро. Дума считает, что «Clean R» неправильно рассчитал, сколько весят отходы, и с жителей собирали деньги за хранение фактически несобранного мусора на полигоне, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

В свою очередь предприятие «Clean R» требование считает необоснованным и уверено - оно весь срок договора отработало с обещанной в конкурсе ценой.

Мусорные урны имеют определенный объем и, руководствуясь им, собирается плата за вывоз мусора. Это плату образуют несколько разделов, которые напрямую относятся к услугам по обслуживанию отходов. Дополнительно к ним есть еще две части - тариф полигона и налог на природные ресурсы. Их обслуживающая компания должна платить полигону. Однако на полигоне плату собирают по весу привезенного мусора. В каждом договоре об обслуживании отходов есть принцип, по которому собранный объем пересчитывают в килограммы.

К примеру, на мусорном полигоне «Циниши» в Даугавпилсском крае подсчитано, что в среднем один кубометр собранных бытовых отходов весит 115 килограммов.

Именно отношение веса и объема мусора стало спором между Даугавпилсской думой и предприятием «Clean R». Договор с «Clean R» предусматривал, что кубометр весит 160 килограммов. Основываясь на этом равенстве, с жителей собирали как налог на природные ресурсы, так и плату за хранение мусора.

Однако в Даугавпилсе подсчитали, что настоящий вес мусора в одном кубометре был на 45 кг или примерно на треть меньше.

Если кубометр мусора весит меньше, чем указано в договоре, разница остается у сборщика мусора. Даугавпилсская дума считает, что благодаря неадекватной пропорции объема и веса «Clean R» за два года собрало на 773 639 евро больше.

Представитель самоуправления в суде адвокат Янис Спилве передаче De facto признал: «Мы руководствовались той информацией, которую нам дает полигон, и той, которую дает «Clean R». Данные о том, сколько кубометров было собрано, правильными считать не возьмемся, так как ни одного, ни другого мы не можем проверить, как не можем и до конца им верить».

Предприятие «Clean R» считает требование необоснованными. Вес бытовых отходов в различных самоуправлениях может отличаться, поэтому соотношение веса и объема - есть часть его риска.

Однако Даугавпилс может стать не единственным городом, где перерасчет отходов из объема в массу был во благо компании по вывозу мусора. Была проведена проверка в 25 самоуправлениях и Госконтроль сделал вывод, что в них в течение нескольких лет за хранение фактически несуществующих отходов было переплачено более 2 млн евро (2 076 380 евро).

К примеру, в ряде самоуправлений клиентам приходилось платить за 200 кг мусора, хотя фактически это было всего 120 кг.

В других разница составляла от 20 до 70 кг. Это создает дополнительные доходы для обслуживающих компаний. Закон такой ситуации допускает, но открытое Госконтролем, возможно, ситуацию изменит.