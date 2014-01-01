Частное лицо обвиняют в нанесении ущерба госбюджету в размере более 700 000 евро

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в конце марте передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс против физического лица, в результате возможной преступной деятельности которого государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 700 000 евро, сообщает агентство ЛЕТА.

В рамках следствия выяснилось, что лицо, против которого просят начать уголовное преследование, для реализации возможной преступной деятельности по идентичным схемам использовало предприятия, зарегистрированные в Латвии и Литве.

Зарегистрированные в Латвии предприятия вели хозяйственную деятельность, декларируя доставку товаров и оказание услуг. Они подсчитывали выплачиваемый в госбюджет налог на добавленную стоимость, но выплаты не совершали, обманывая таким образом налоговую администрацию о нехватке средств, якобы партнеры не рассчитались и нет денег, чтобы заплатить текущие налоги.

В рамках следствия выяснилось, что вовлеченные в схему партнеры по сделкам в результате договора с лицом, против которого просят начать уголовное преследования, направляли свои денежные средства на счета принадлежащего ему зарегистрированного в Литве предприятия. В результате, средства попадали в распоряжение физического лица, которые оно использовало по своему усмотрению на другие нужды. В результате подобных действий госбюджету был нанесен ущерб в размере более 700 000 евро.

В уголовном процессе объединены три начатых в 2014 году управлением Финансовой полиции СГД уголовных процесса по второй части 218 пункта Криминального закона.

Согласно пункту 19 уголовно-процессуального закона, ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока оно не будет признано виновным в совершении уголовного преступления в соответствии с процедурами, предусмотренными уголовно-процессуальным законом.