Для клиентов высокого риска могут ограничить финансовые операции

Правительство сегодня рассмотрит вопрос об ограничениях финансовых операций для клиентов высокого риска, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Министерство разработало поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами (компаниями-пустышками). Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниями по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, соответствующими определенным требованиям.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, зарегистрировано в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствует место ведения хозяйственной деятельности. Запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками не распространяется на зарегистрированные в Латвии юридические лица.

Затем поправки будут переданы в Сейм.