От сотрудничества с «пустышками» придется отказаться 20 000 латвийским компаниям

Она отметила, что в настоящее время в обществе сложилось ошибочное представление о том, что новые поправки в законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма с целью укрепления финансовой системы будут распространяться только на банковский сектор. «Это затронет не только банковский сектор, а будет распространяться и на предприятия, предоставляющие налоговые консультации, адвокатские бюро, бухгалтерские фирмы и др. Это около 20 000 предприятий», - сказала представитель «Lursoft».

Киопа напомнила, что в законе установлены три признака компаний-пустышек, и юридическое лицо считается такой компанией, если соответствует хотя бы одному из трех признаков. Это отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в стране, где нормативные акты не предусматривают обязанности подавать надзорным органам финансовую отчетность, а также отсутствие реального места ведения хозяйственной деятельности в стране, где юридическое лицо зарегистрировано.

Представитель «Lursoft» рассказала, что латвийские банки в настоящее время очень активно проводят оценку своих клиентов. «На это тратятся огромные средства и ресурсы, потому что никто не хочет оказаться в такой же ситуации, как «ABLV Bank«», - сказала Киопа.

По ее прогнозу, новые поправки к закону окажут существенное влияние на настроения инвесторов и экономику в целом. «После таких изменений надеяться на то, что размер инвестиций в Латвии будет расти или, по крайней мере, останется на прежнем уровне, нет никаких оснований», - сказала представитель «Lursoft».