Крупнейшие производители гранул в прошлом году существенно снизили объемы производства и инвестиций, отложено строительство нового завода в Броцены, пишет Dienas Bizness.

Объемы производства и экспорта гранул в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшились. Самый большой спад был у принадлежащих эстонской компании AS «Graanul Invest» трех крупнейших производителей - «Latgran», «Graanul Pellets» и «Graanul Invest».

Каждая из этих компаний примерно на 100 тыс. тонн отстает от прогнозировавшихся на прошлый год объемов. Планы предприятий на этот год тоже весьма скромны - новых инвестиций в развитие производства не планируется, замораживается строительство нового завода в Броцены.

В 2017 году экспорт гранул уменьшился на 1,5% - за рубежом было реализовано 1,59 млн тонн продукции на сумму 183,2 млн евро.

Хотя крупные производители и снизили объемы производства, спад экспорта не был столь большим, потому что в прошлом году начали работу два крупных завода - Pellet4Energia в Броцены и Avoti SWF в Лизумсе Гулбенского края.

В прошлом году на производителей гранул в основном влияла острая конкуренция на рынке сырья, а также рост потребления щепы на внутреннем рынке.