Лавочку для мошенников с разрешениями на КОЗ прикроют

Кабинет министров поддержал сегодня предложение Министерства экономики об усилении контроля за мошенничеством с разрешениями на компонент обязательной закупки (КОЗ).

Правительство приняло поправки к двум правилам - о производстве электроэнергии и установлении цен, если электроэнергия производится путем когенерации, и о производстве электроэнергии из возобновляемых ресурсов.

Цель правил - способствовать более эффективному использованию государственной поддержки, которую покрывают все потребители, прогнозируемости затрат, и ввести более строгие механизмы контроля и дополнительные условия для получения поддержки.

Установлено, что учет производимой электроэнергии и тепловой энергии должен производиться по крайней мере раз в день, учет используемого топлива - раз в месяц, и эти данные должны храниться по крайней мере пять лет.

Поправки направлены также на уменьшение сроков для устранения выявленных недочетов, например, при наличии налогового долга уплатить его нужно в течение трех месяцев, а устранить несоответствие электростанции критериям эффективности нужно в течение шести месяцев вместо девяти. Министерство экономики раз в полгода будет убеждаться, что налоги уплачены, и выносить предупреждение, если налоговый долг составляет более 150 евро.

Сокращены сроки, в течение которых предприятие будет предупреждено о планируемой проверке, установлена обязанность коммерсанта сотрудничать с Минэкономики и контрольной группой, установлено также, что контрольная группа может проверить электростанцию и без предупреждения.

Если контрольной группе дважды не обеспечена возможность проведения проверки, Минэкономики может отменить разрешение на КОЗ.

В течение пяти лет компания может получить три предупреждения, и, если нарушения продолжаются, разрешение на продажу электроэнергии в рамках КОЗ может быть аннулировано, предусматривают поправки.