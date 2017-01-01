Сколько получают боссы airBaltic, Lattelecom и Latvijas dzelzceļš?

В прошлом году среди руководителей государственных и муниципальных предприятий самые большие доходы получили исполнительный директор авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс, председатель правления телекоммуникационной компании Lattelecom Юрис Гулбис, руководитель предприятия Rīgas meži Айвар Тауриньш, руководитель железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш, а также руководитель государственного предприятия Latvijas valsts meži Роберт Стрипниекс, свидетельствуют их декларации должностных лиц за 2017 год.

Доходы Гаусса в прошлом году составили 1,16 млн евро. У него также самая большая среди руководителей государственных и муниципальных предприятий зарплата - в прошлом году она составила 579 тыс. евро. Остальные доходы Гаусс получил в виде бонусов и других платежей от airBaltic.

Доходы руководителя Lattelecom Юриса Гулбиса в 2017 году составили 396 тыс. евро, а по размеру зарплаты он на втором месте - 389 тыс. евро. Остальные доходы Гулбиса составили страховые возмещения.

Руководитель муниципального ООО Rīgas meži Айвар Тауриньш в прошлом году получил доход в размере 213 тыс. евро. Большую часть его дохода составила не зарплата на предприятии (72 тыс. евро), а дивиденды от ООО Komp ART Eksim и компенсация от ООО Tirgoņu 1.

Доходы руководителя Latvijas dzelzceļš Эдвина Берзиньша в прошлом году составили 179 тыс. евро. В виде зарплаты на предприятии он получил 137 тыс. евро, а еще 36 тыс. евро ему выплатило АО RB Rail, в совете которого он состоит.

Доходы руководителя Latvijas valsts meži Роберта Стрипниекса в прошлом году составили 164 тыс. евро, в том числе зарплата - 152 тыс. евро.

У всех упомянутых руководителей государственных и муниципальных предприятий доходы по сравнению с 2016 годом выросли.