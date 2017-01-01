Прибыль «ABLV Bank» в первом квартале - 2,46 млн евро

Прибыль «ABLV Bank», акционеры которого приняли решение о самоликвидации банка, составила в первом квартале 2,46 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА руководитель банка по связям Артур Эглитис.

Активы банка на 31 марта составляли 2,443 млрд евро, что на 33,7% или 1,24 млрд евро меньше, чем в конце 2017 года, когда активы составляли 3,684 млрд евро.

Объем вкладов в «ABLV Bank» в конце марта составил 1,634 млрд евро, что на 39% меньше, чем в конце прошлого года, а объем кредитов составил 897,628 млн евро, что на 9,9% меньше.

Капитал и резервы банка в конце марта составляли 350,445 млн евро, что на 1,4% меньше по сравнению с концом прошлого года. Показатель достаточности капитала на 31 марта составлял 21,33% (минимальное требование - 11,5%), а показатель ликвидности - 84,21% при минимальном требовании 30%.

В отчете говорится, что банк продолжает в настоящий момент упрощение структуры группы, чтобы процесс самоликвидации был максимально простым и прозрачным. Также банк распродает свои ценные бумаги и начал постепенный процесс прекращения трудовых отношений с работниками.

Руководство банка отмечает, что размер активов в конце марта был совершенно достаточным, чтобы покрыть все требования кредиторов.