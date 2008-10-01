У Юриса пенсия 450 евро, а у Яниса - 270 евро. Что не так с Янисом?

По данным Ассоциации коммерческих банков, в прошлом году средняя доходность частных пенсионных фондов третьего уровня в Латвии составила 3,67%. А пенсионные планы второго уровня выросли в среднем на 3,17%. Между тем, оценивать доходность пенсионных планов правильней в долгосрочном периоде. Итак, как прирастал пенсионный капитал за последние 10 лет? Об этом сегодня рассказали эксперты Ассоциации коммерческих банков, пишет портал rus.db.lv.

О том, что размер будущей пенсии напрямую зависит от размеров взносов социального страхования, известно каждому. Однако жители по-прежнему слишком легкомысленно относятся к уплате налогов, и в результате не могут рассчитывать на большой размер пенсии по возрасту. Чтобы проиллюстрировать это наглядно, Ассоциация коммерческих банков привела пример двух 40-летних мужчин - Юриса и Яниса.

У Юриса зарплата на руки - 800 евро, в итоге его предположительная пенсия будет 450 евро (или 56% от средней зарплаты). У Яниса - тоже 800 евро, однако только минимальную зарплату он получает с уплатой взносов социального страхования. В итоге его пенсия будет 270 евро (или 33% от зарплаты). При этом есть важное замечание: чем больше в стране таких, как Янис, тем меньше пенсия у Юриса.

Вопрос, как сделать так, чтобы «янисов» стало меньше, а «юрисов» больше? По словам руководителя Латвийской конфедерации работодателей Лиги Менгельсоне, эти два примера показывают отношение жителей Латвии к уплате налогов.

«В принципе, люди

уверены, что налоги не надо платить, и по данным SKDS, чаще всего так думают молодые люди от 18 до 26 лет.

Во многом это и вопрос толерантности, ведь многие люди просто не понимают, куда идут их налоги. И наша задача - подробно им об этом рассказывать. Конфедерация работодателей убеждена: только просвещением людей можно добиться снижения уровня зарплат в конвертах».

Тот факт, что люди действительно очень мало знают о пенсиях - втором и третьем уровне, говорят еще одни цифры. Согласно данным Ассоциации коммерческих банков, только 39% жителей знают, в каком плане находятся их средства второго пенсионного уровня, и только 13% понимают, какой процент от зарплаты отчисляется на фондированные пенсии.

Пенсионные планы второго уровня

Всего на втором пенсионном уровне по состоянию на конец 2017 года было внесено 3,28 млрд евро. Средняя сумма накоплений одного участника схемы государственных фондированных пенсий достигла 2,6 тысяч евро.

Если взглянуть на итоги прошлого гола, то покажется, что пенсионные планы второго уровня заработали совсем неплохо. Так, активные планы (их, как правило, рекомендуют молодым людям, которым еще далеко до пенсии) заработали 4,14%, сбалансированные (для людей среднего возраста) - 2,94%, и консервативные (для людей, которым до пенсии осталось менее 10 лет) - 0,65%.

Однако, конечно же, рассматривать доходность пенсионных планов следует в долгосрочной перспективе.

Например, за последние 5 и 10 лет. Тут ситуация такая: доходность активных планов за 10 лет в целом была ниже - 2,9% в год против 3.42% у сбалансированных и 3,7% - у консервативных. Это объясняется тем, что во время кризиса, который пришелся на 2008-10 годы, больше всего в своей стоимости потеряли именно активные пенсионные планы, поскольку они допускают бОльшие, чем у других планов, вложения в акции.

Важно и то, что банки пересмотрели свою плату за комиссию по пенсионным планам второго уровня в сторону снижения, и это также оказало положительное влияние на доходность. Кроме того, произошли изменения в плане пересмотра потолков по вложениям в конкретные активы, и, например, активные планы теперь могут вкладывать в рынок акций до 75% всех средств.

Частные пенсионные фонды

Здесь ситуация с доходностью планов была получше. Активные планы за год заработали 5,69%, сбалансированные - 2,41%. Однако в 10-летнем разрезе доходность частных пенсионных планов была даже хуже, чем доходность пенсий второго уровня. За 10 лет активные планы росли за год в среднем на 2,95%, а сбалансированные - на 3,21%.

В целом на старость в третьем пенсионном уровне копят 286,5 тысяч человек. Средний объем пенсионного капитала на одного участника - 1,5 тысяч евро.

Что же касается предприятий, которые выплачивают за своих работников взносы в пенсионные фонды, то только 6% предприятий добровольно выплачивают за своих работников отчисления в третий пенсионный уровень. Ассоциация ссылается на опыт Европы и других стран, где во многих странах в трудовом законодательстве записано, что работодатель обязан включать в структуру зарплат также обязательные взносы на пенсионные отчисления. Такая система, например, действует в Великобритании, Дании, Австралии, США, Нидерландах, не так давно - в Турции. В Латвии пока об этом только дискутируют.

На портале www.latvija.lv жители могут узнать накопленный капитал 1 и 2 уровня пенсионных систем, а также рассчитать необходимый объем наколенного капитала к пенсии на 3 пенсионном уровне.