СГД будет устраивать для жителей чековые лотереи с денежными призами

С августа будущего года Служба государственных доходов (СГД) намерена начать новую акцию, которая будет стимулировать честную торговлю - чековые лотереи для жителей. Министерство финансов уже подготовило соответствующие предложения для организации в Латвии чековых лотерей.

Главная их цель - способствовать честной уплате налогов, пишет rus.db.lv. Смысл заключается в том, что жители будут активней просить у торговцев чеки, чтобы участвовать в чековых лотереях, и благодаря этому бюджет страны пополнится дополнительными 3 млн евро. Эти прогнозы основаны на предположении о том, что в результате полученной с помощью чеков информации СГД сможет также бороться с незарегистрированными кассовыми аппаратами.

Согласно подготовленному законопроекту, в лотерее сможет принять участие любой чек на сумму более 5 евро без НДС.

Чеки можно будет регистрировать с помощью мобильной аппликации или же на интернет-ресурсе.

Для участия в лотерее надо будет заполнить анкету, указав номер чека, сумму и торговое место, а также оставить свой номер мобильного телефона. Каждую неделю 10 счастливчиков, которых выберет генератор случайного выбора, получат по 200 евро каждый.

Раз в месяц также можно выиграть 3000 евро.

Чтобы разработать специальную IT-систему для лотерей, необходимо вложить дополнительно 200 тысяч евро. Для администрирования системы и для призового фонда нужно еще по 250 тысяч евро в 2019 и 2020 годах.