Алкогольные напитки подняли градус инфляции в марте

Темп годовой инфляции в марте этого года после долгого послабления «оживился» – годовая инфляция в марте достигла 2.2%. Главными виновниками немного более быстрого подъема цен стали цены на крепкие напитки, вклад которых в прирост потребительских цен увеличился существеннее всего. Если сравнивать с мартом прошедшего года, вино стало дороже на 3.5%, пиво – на 4.0%, а крепкие алкогольные напитки – на 6.5%.

Темп годовой инфляции в марте этого года после долгого послабления «оживился» – годовая инфляция в марте достигла 2.2%.

Главными виновниками немного более быстрого подъема цен стали цены на крепкие напитки, вклад которых в прирост потребительских цен увеличился существеннее всего. Если сравнивать с мартом прошедшего года, вино стало дороже на 3.5%, пиво – на 4.0%, а крепкие алкогольные напитки – на 6.5%.

Цены на услуги в марте выросли на 3.7% – очень похожая картина наблюдалась в феврале. В свою очередь, цены на товары увеличились немного больше, чем в феврале – на 1.6%. Это было предопределено главным образом уже упомянутыми ценами на алкоголь, которые увеличились в результате изменений акцизных налогов.

Кроме того,

среди главных факторов следует упомянуть и цены на продукты питания, которые в марте росли стремительнее в связи с удорожанием фруктов и мяса.

Направляющим фактором товарной инфляции был также подъем цен на топливо, на который повлияла повышенная на 10% в сравнении с уровнем прошлого года цена нефти за баррель в евро.

Хотя в марте темп годовой инфляции после полугодового спада немного поднялся, он по-прежнему далек от самого быстрого темпа прошлого года – 3.4%, с которым мы встретили наступление весны как раз год назад. Ожидается, что и в ближайшие пару месяцев мы увидим восходящую тенденцию годовой инфляции, но столь же высокой точки так скоро можем и не достигнуть.

Более медленный темп годовой инфляции в начале этого года вкупе со стремительным ростом средних доходов – хорошая новость для населения. По имеющимся в распоряжении Службы госдоходов (VID) данным в первые два месяца года средние трудовые доходы на одно занятое лицо в месяц увеличились на 8.3%.

Если от этого отнять среднегодовую инфляцию в первые два месяца, то средняя покупательная способность населения улучшилась более чем на 6%.