Нужно искать решения, чтобы банки не отказывали предприятиям в открытии счетов

Нужно искать решения, чтобы банки из-за закона, ограничивающего деятельность компаний-пустышек, не отказывали предприятиям в открытии счетов и не закрывали счета, заявила сегодня после заседания правительства министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Сегодня правительство поддержало поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, ограничивающие сделки с клиентами повышенного риска.

Отвечая на опасения отдельных предпринимателей в том, что банки из-за этих требований отказываются открывать счет или закрывают его, Рейзниеце-Озола сказала, что решения уже ищутся.

Принимая подобные решения, банки иногда правы, но «нельзя закручивать гайки слишком сильно, чтобы не побуждать банки отказывать в обслуживании нормальным предприятиям», сказала министр.

Она положительно оценила поправки как создающие для финансового сектора правила игры, которые нужно соблюдать. По данным Комиссии рынка финансов и капитала, банки уже сейчас уменьшают количество рискованных клиентов.