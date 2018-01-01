Транзитный бизнес стиснул зубы

Требования банков Латвии к транзитному бизнесу выдвинуты теперь такие, каких нигде в Европе больше нет, говорят предприниматели. Бизнес осложнен и работающим в Латвии компаниям с западным капиталом, пишет Dienas Bizness.

Энергетические грузы иссякают, зерно пока в плюсе, в целом грузооборот падает; банки Латвии осложняют жизнь транзитным предприятиям, говорят опрошенные Dienas Bizness предприниматели и эксперты.

Показатели первых трех месяцев не обещают ничего хорошего и в последующие месяцы года, хотя отдельным предприятиям пока трудно прогнозировать грузоперевозки даже на месяц вперед.

На фоне остальных портов выделяется Лиепая, где грузооборот в первом квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее вырос на 22,3% - почти до 2 млн тонн.

С учетом специфики порта ничего неожиданного в этом нет, так как прирост обеспечен зерном и зерновыми продуктами, перевалка которых увеличилась на 59,6% до 1,01 мон тонн.

Лиепая - единственный из крупных портов, где в этом году прогнозируется увеличение грузооборота. По словам руководителя отдела инвестиций и маркетинга Лиепайской СЭЗ Иво Колиньша, в 2018 году в бюджет заложено увеличение на 9,3% до 7,2 млн тонн.