Сделки с криптовалютой могут обложить налогом

К сделкам с криптовалютой может быть применен налог на капитал, заявили на заседании парламентской комиссии по бюджету и налогам представители Минфина.

Сегодня на заседании комиссии обсуждалось правовое регулирования рынка криптовалют.

Также FKTK предупреждает о высоких рисках сделок с криптовалютами, спекулятивном пузыре и рисках возникновения финансовых пирамид.

По данным FKTK, в настоящее время в Латвии только один банк предлагает инвестиции в финансовые инструменты в виртуальных валютах в качестве базового актива, но всем участникам рынка в обязательном порядке поручено обеспечить управление возможными рисками.

Говоря о регулировании этого рынка, представители FKTK подчеркнули, что необходимо обеспечить адекватное управление связанными с криптовалютами рисками если не на глобальном, то по крайней мере на региональном уровне. Ожидается, что Европейская комиссия в 2018 году даст оценку регулированию рынка виртуальных валют в ЕС и его перспективам, рассмотрев вопрос и о введении дополнительных норм.

Представители Минфина сообщили, что по распоряжению премьер-министра Мариса Кучинскиса создана рабочая группа, которая изучит потенциальные выгоды и риски рынка криптовалют и его регулирование.

По мнению Минфина, к сделкам с криптовалютами в Латвии может применяться налог на капитал, который в настоящее время установлен в размере 20%.

«Мы склоняемся к тому, что этом может быть доход с капитала, который декларируется в момент, когда человек, например, продает биткойны. Налог нужно будет платить в момент, когда произошла сделка», - сказала представитель Минфина Астра Каляне.