«Eurostat»: в Латвии рост цен на жилье был выше, чем в среднем в ЕС

В Латвии в четвертом квартале прошлого года цены на жилье по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросли на 8,1%, что значительно больше, чем в среднем в ЕС, свидетельствуют данные статистического бюро «Eurostat» по 27 странам.

Больше всего жилье за год подорожало в Ирландии - на 11,8%, в Португалии - на 10,5%, в Словении - на 10%. В Нидерландах рост цен составил 8,5%, в Чехии - 8,4%, в Болгарии - 8,2%. В Литве жилье подорожало на 6,9%, в Эстонии - на 4,9%.

Цены на жилье в четвертом квартале выросли во всех странах ЕС, по которым доступны данные, кроме Италии, где был спад на 0,3%.

В странах ЕС жилье в четвертом квартале по сравнению с периодом годом ранее подорожало на 4,5%, в еврозоне - на 4,2%. По сравнению с прошлым кварталом жилье в ЕС стало дороже на 0,7%, в еврозоне на 0,9%.

В четвертом квартале по сравнению с третьим цены на жилье выросли в 23 странах ЕС. Снижение отмечено в Швеции (-2,8%),

в Дании (-1,7%), Бельгии (-0,4%) и Финляндии (-0,3%).

Больше всего цены на жилье выросли в Словении (+3,7%), в Хорватии (+3,2%) и на Кипре (+2,7%). В Латвии и Литве цены в четвертом квартале по сравнению с третьим были на 0,2% выше, в Эстонии - на 1,3% выше.