В России задержан бывший владелец Latvijas Krājbanka и Snoras

В среду, 11 апреля, в Санкт-Петербурге был задержан бывший владелец банков Latvijas Krājbanka и литовского банка Snoras Владимир Антонов, котоого подозревают в растрате средств российского банка «Советский», сообщает РБК.

Банкира задержали сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Официально банк «Советский» Антонову не принадлежал и о его связи с банком не сообщалось. В 2015 году банк был санирован. Для этого сначала был привлечен банк «Российский капитал». С 2016 года санакцию «Советского» проводил «Татфондбанк», но в 2015 у него забрали лицензию. В феврале нынешнего года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.

В конце марта прокуратура Литвы направила генеральной прокуратуре России запрос о юридической помощи в расследовании дела против экс-владельцев банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса.