Снижение размера платежей принудительной аренды признали несоответствующим Конституции

Конституционный суд (КС) признал поправки к закону «О приватизации государственных и муниципальных жилых домов» и «О земельной реформе в городах Латвийской Республики» не соответствующими нормам Конституции, и они потеряют силу с 1 мая 2019 года.

Постановление является окончательным и вступает в силу с момента его объявления.

Срок отмены оспариваемой нормы установлен 1 мая 2019 года в связи с тем, чтобы дать законодателям время на поиски других решений по платежам принудительной аренды, которые гарантировали бы справедливое отношение и к владельцам земли, и к владельцам многоквартирных домов, которые находятся на частной земле.

По заявлениям семи физических лиц в КС было возбуждено шесть дел о соответствии оспариваемых норм закона Конституции, которые суд объединил в одно дело.

Истцы указали, что в их собственности имеются земельные участки или идеальные части земельных участков, на которых находятся принадлежащие другим лицам многоквартирные дома, и между владельцами земли и домовладельцами существуют отношения принудительной аренды. В жалобах истцов утверждалось, что оспариваемые нормы значительно снижают их доход от принадлежащей им собственности, и подобное ограничение их прав несоразмерно.

Отношения принудительно разделенной собственности в правовой системе Латвии существуют уже более 25 лет. Это правовое регулирование возникло во времена земельной реформы и приватизации государственной и муниципальной собственности, когда право собственности на землю было восстановлено ее прежним владельцам и их наследникам, однако на этой земле в советские годы уже были построены многоквартирные дома.

КС указал, что в ходе рассмотрения дела не получил подтверждений, что парламент должным образом оценил влияние введенных ограничений на владельцев земли.

Согласно решению КС, законодатели должны найти решение ситуации, которое уравновешивало бы права владельцев земли и многоквартирных домов. Для разработки такого регулирования и требуется упомянутый срок.