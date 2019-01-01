На границе Латвии и Эстонии продажа алкоголя выросла вдвое

Данные эстонских производителей алкоголя указывают на то, что за первые три месяца текущего года на границе с Латвией продажа алкоголя увеличилась в два раза.

По статистике производителей алкоголя, в первом квартале прошлого года на границе с Латвией было продано 2,8 млн литров алкогольных напитков, в этом году отметка достигла 6,6 миллионов литров.

Если в прошлом году в первом квартале на границе продали 1,9 млн литров пива, то в этом году продали уже 4,5 млн литров пива. Продажа сидра в этом году увеличилась втрое достигнув отметки в 525 000 литра. Продажа вина также увеличилась втрое, достигнув отметки в 880 000 литров. Продажа крепких напитков увеличилась лишь на четверть, до 600 000 литров.

По словам главы Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп, приграничная торговля алкоголем продолжит расти. По этой причине во избежании ущерба для здоровья и финансов необходимо будет понизить акциз на алкоголь.

«Чтобы избежать существенного понижения дохода от налогов, ущерба для здоровья населения и ухудшения конкурентноспособности экспортирующего сектора, мы призываем правительство не только отказаться от дальнейших запланированных акцизных повышений, но и понизить установленные акцизы до конкурентноспособного уровня, чтобы прекратить пограничную торговлю с Латвией и восстановить экспорт на северной границе», - сказала Потисепп.

По прогнозу Министерства финансов Эстонии, в 2018 году доход от продажи алкоголя составит 333 млн евро. Согласно действующей бюджетной стратегии, в 2019 году доход от алкогольного акциза составит 357 млн евро.

Однако производители алкоголя не так оптимистичны. По их прогнозам, в этом году доход от алкогольного акциза составит 223 млн евро, а в 2019 снизиться до 212 млн евро.